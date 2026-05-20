HUNDE LAYDA AL CAMPO: DISPONE DE MÁS DE $292 MILLONES PERO SÓLO HA OCUPADO 15 MILLONES PARA EL 2.42% DE LOS PRODUCTORES: DIPUTADA AGUILAR

-“HAY PROGRAMAS CON CERO LOGROS EN LO QUE VA DEL AÑO”

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Diana Aguilar Ruelas, expuso, con números oficiales, que el Gobierno de Layda Sansores no puede presumir apoyo al campo, porque los resultados no indican crecimiento real, incluso hay programas con cero logros.

Y precisó: “El presupuesto de egresos con corte al 31 de marzo, señala que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tuvo presupuesto superior a 200 millones de pesos y luego recibió ampliación de más de 92 millones, para un total superior a los 292 millones, y considerando que la nómina de los trabajadores de la SDA es de 58 millones, la dejó con 233 millones de pesos, de los cuales sólo ocupó 15 millones en el primer trimestre”.

El discurso oficial habla del rescate al campo, pero los documentos del Gobierno cuentan otra historia, y los números son indicadores oficiales reportados por la misma SDA y la cuenta pública, aseveró Aguilar Ruelas.

La variación anual de producción agrícola estatal fue del .56%, es decir, ni siquiera llegó al 1 porcentual, y la misma autoridad reconoce que los cultivos estratégicos como maíz, caña, frijol, arroz, sorgo, no alcanzaron los niveles óptimos de producción, al pasar de 2 millones 622 mil toneladas en 2023 a apenas 2 millones 637 mil toneladas en 2024, lo cual no es crecimiento real para un Estado que presume apoyar al campo.

En cuanto a la producción pecuaria la situación no mejora, pues el crecimiento reportado es de apenas 1.33%, o sea, mientras miles de productores enfrentan sequías, altos costos, enfermedades y faltas de apoyos, el rendimiento ganadero sigue prácticamente estancado.

El documento reconoce que la producción no alcanzó el nivel esperado, pues en todo el Estado sólo se apoyó con insumos a 389 productores de un padrón superior a los 16 mil productores, por lo tanto, apenas atendieron al 2.42% de los productores pecuarios del estado y el otro 97% quedó fuera.

Entre los programas sin ningún resultado, la legisladora citó 0% en apoyos a unidades de producción agrícola estratégicas de bajos ingresos y 0% en apoyos de seguro de vida para productores agropecuarios. “No hubo nada”, sentenció.