FANNY GUILLERMO CONFIRMA QUE ASUMIÓ LA RECTORÍA EL MISMO DÍA DE LA DETENCIÓN DE JOSÉ ABUD

San Francisco de Campeche.- En su primer mensaje dirigido a la comunidad universitaria, Fanny Guillermo Maldonado se refirió a su encargo como rectora de la Universidad Autónoma de Campeche como vigente desde el día 12, fecha que coincide con la detención del ahora exrector José Alberto Abud Flores.

La fecha señalada coincide con el día en que fue detenido el ahora exrector José Alberto Abud Flores, cuando aún no se cumplían las 48 horas legales para definir su situación jurídica. Sin embargo, la información sobre la existencia de una nueva rectora comenzó a circular hasta la madrugada del martes 13, tras una sesión del Consejo Universitario.

Dicha sesión, que habría sido realizada de madrugada en el Centro de Convenciones, en un contexto marcado por señalamientos de presión a consejeros para firmar el acta de sustitución del rector.

Así, mientras públicamente el relevo se conoció hasta el 13, la nueva rectora confirmó que fue el 12 de enero, dejando un vacío temporal que vuelve a colocar el foco no en los anuncios, sino en cuándo y cómo se consumó realmente el cambio en la rectoría de la UAC.