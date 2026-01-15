FRENTE FRÍO 28 TRAERÁ LLUVIAS, VIENTO Y MÍNIMAS DE 8 °C EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

A partir de este jueves, el frente frío 28, el cual estará impulsado por una masa de aire polar de origen ártico, ocasionará un descenso marcado de las temperaturas, lluvias y vientos del norte. En Yucatán se esperan lluvias moderadas y un ambiente frío, con mínimas que podrían descender hasta los 8 °C durante el amanecer del viernes en algunas zonas.

En Campeche se pronostican condiciones similares, con lluvias moderadas, viento del norte y temperaturas matutinas que oscilarán entre los 9 °C y 19 °C. Para Quintana Roo se anticipan lluvias ligeras y un ambiente fresco, con mínimas cercanas a los 10 °C.

De acuerdo con el pronóstico, la masa de aire frío permanecerá durante todo el fin de semana, manteniendo noches y madrugadas frías, con posibilidad de un nuevo refuerzo de aire frío hacia el domingo. Se recomienda a la población tomar precauciones ante las bajas temperaturas y las condiciones de lluvia y viento.