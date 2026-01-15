MUERE UNO DE LOS DOS MOTOCICLISTAS QUE CHOCARON AYER EN SIGLO XXI

San Francisco de Campeche.-R. B. E., quien contaba con 60 años y era empleado de una funeraria, murió hoy en el hospital horas después de haber sido ingresado tras el accidente entre dos motociclistas, suscitado la mañana de ayer en la Unidad Habitacional “Siglo XXI”.

La causa del deceso fue traumatismo cráneo encefálico severo. El cuerpo sería entregado a sus familiares para la inhumación.

El percance vial suscitado en la calle Octava por Novena es investigado por el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.