EJECUTAN A COMERCIANTE EN LA PUERTA DE SU CASA EN SABANCUY; SEGUNDO CASO EN ESTE MES Y NO HAY DETENIDOS

A quemarropa y en la puerta de su casa, durante la madrugada de hoy jueves 15 de enero fue ejecutado el comerciante Alfredo y/o A. N. R. M., de 28 años y apodado “Fello”, en la colonia Banco de Piedra de Sabancuy, Carmen.

No hay personas detenidas, y es el segundo caso de este mes y del 2026.

De acuerdo a testigos, cerca de las 4:00 horas, tocaron a la puerta de Alfredo, quien al salir recibió al menos dos balazos. El o los asesinos se dieron a la fuga.

La escena fue acordonada por la policía y procesada más tarde por el personal ministerial.

