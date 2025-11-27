jueves, noviembre 27, 2025
¡NUEVOS LÍOS! ACCIDENTES DE LOS KO’OX SON PORQUE LOS CHOFERES SIGUEN EN CAPACITACIÓN Y LAS CALLES ESTÁN ANGOSTAS, JUSTIFICA MARTÍN CHAN

San Francisco de Campeche.- Tras reconocer que ayer miércoles fueron tres los percances viales en los que estuvieron involucrados camiones Ko’ox, de los cuales en uno resultó responsable la empresa, el presidente del Consejo de Administración de Movibús, Martín Omar Chan del Río, justificó que los choferes siguen en capacitación, destacando la necesidad de un buen manejo y a la defensiva.


Aseguró que por el tamaño de los camiones y por las calles angostas es que se están propiciando estos accidentes, aunque pidió a los ciudadanos paciencia y privilegiar el paso de los Ko’ox, y a los choferes manejar con paciencia, a la defensiva y atendiendo las indicaciones de tránsito, y sobre si hay la posibilidad de hacer algunas modificaciones ante estos hechos, admitió que todo es analizable.

