ADÁN AUGUSTO PRESIONA PARA REMOVER A GERTZ MANERO: IRVING PINEDA

El periodista Irving Pineda expuso que en el Senado se desató ruido político por una operación atribuida al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, quien busca retirar del cargo al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Señaló que la información preliminar apunta a que el legislador inició movimientos internos para impulsar la salida del fiscal.

Pineda afirmó que Adán Augusto incluso envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitarle que valore la posibilidad de remover al fiscal, debido a investigaciones que lo salpican. Indicó que los coordinadores parlamentarios sostuvieron una reunión previa a una sesión donde pretenden abordar el tema. Aunque el procedimiento no se ha confirmado, el periodista aseguró que existe una operación directa para abrir el proceso y retirar a Gertz Manero.