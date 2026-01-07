miércoles, enero 7, 2026
“EL NARCO ES UNO DE LOS PRINCIPALES EMPLEADORES”: LA FRASE QUE DESATA POLÉMICA EN MORENA

Adriana Marín, encargada de Comunicación del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, generó controversia al afirmar que el n@rcøtráf¡cø “es uno de los principales empleadores a nivel nacional”, argumento con el que sostuvo que resulta difícil combatirlo.

La declaración fue criticada por presentar al cr¡men organ¡zado como una fuente de trabajo, lo que abrió un debate sobre el discurso utilizado desde espacios institucionales y el riesgo de normalizar al narco más allá de la violencia que genera.

