NO HABLAMOS MAL DE SHEINBAUM, SINO DE LA REALIDAD DEL PAÍS QUE INCOMODA Y NO CABE EN EL DISCURSO DE PALACIO NACIONAL: JAVIER ALATORRE

En un video difundido en sus redes sociales, el periodista y conductor de noticiero Javier Alatorre señaló que “una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum en su tribuna mañanera acusó a TV Azteca de encabezar una campaña de desprestigio hacia ella y su Gobierno, y desde aquí le respondemos que “en Fuerza Informativa Azteca no hablamos mal de la Presidenta Sheinbaum, sino hablamos de la realidad que vive el país, esa misma que incomoda y no cabe en el discurso de Palacio”.



Y agregó: “Decir que ‘hablamos’ es un mero decir, porque aquí en Fuerza Informativa Azteca les presentamos hechos, no palabras, y así le consta a nuestra audiencia. Aquí hemos dado seguimiento puntual a los 10 meses de guerra entre las bandas del cr¡m3n organizado que están ∆sfix¡ando a Sinaloa y ha dejado al menos mil 500 ∆ses¡n∆tos y 2 mil desaparecidos”.



Javier Alatorre expuso otros temas son que no se acabó el robo de combustible, la refinería clandestina de Coatzacoalcos operada por cr¡min∆les, los 129 carros-tanque que transportaban 15 millones de litros de gasolina robada en Coahuila, el uso del acordeón para beneficiar a candidatos de Morena en la elección judicial.



Y aseveró: “En Fuerza Informativa Azteca no nos pesa mostrarle la verdad, evidenciar que tenemos un Gobierno derrochador que ha gastado más de 1 billón de pesos en sus 3 proyectos faraónicos ineficaces e improductivos que son el Tren Maya, el AIFA y la Refinería de Dos Bocas, y recordarle a nuestra audiencia que se prometió que no nos íbamos a endeudar como país y ahora acarreamos una deuda histórica de 18 billones de pesos, deuda que en los últimos 7 años de gobiernos morenistas aumentó más de 70 por ciento. No nos pesa, pero nos duele tener un país económicamente estancado… señora Presidenta, es la realidad que lacera a millones de mexicanos”.