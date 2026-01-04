“SHEINBAUM LLAMA CARROÑEROS A LOS MEDIOS PARA DESVIAR EL PROBLEMA”, MINUTO CRÍTICO

En un video difundido en redes por Minuto Crítico se cuestiona la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la cobertura mediática del accidente del Tren Interoceánico, luego de que calificara a los medios como “carroñeros” por la publicación de imágenes de las víctimas. El videoreportaje sostiene que este tipo de declaraciones surgen cuando el gobierno enfrenta momentos de presión y desplazan la atención del fondo del problema.

El análisis recuerda que esta narrativa se ha repetido en otros episodios como el huachicol, la llamada barredora, Tuchitlán y otros casos, donde la discusión se enfocó en criticar a la prensa en lugar de atender los señalamientos de fondo. En el caso del tren, se expone que la Auditoría Superior de la Federación ya había advertido riesgos de descarrilamiento, pero el debate público se centró en la ética de publicar fotografías de las víctimas.

Minuto Crítico reconoce que la difusión de los rostros de las víctimas sin autorización puede resultar cuestionable y revictimizante, y señala que en ese punto la presidenta tiene razón. Sin embargo, advierte que la visibilidad de las víctimas ha sido históricamente una herramienta de denuncia cuando no coincide con el discurso del poder, y concluye que el intento de controlar imágenes y narrativas es el verdadero problema.