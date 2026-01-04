CAMPECHE: LAYDA SANSORES PRESUME SERENATA PRIVADA EN EL BALUARTE SAN FRANCISCO POR CUMPLEAÑOS DE RODRIGO DE LA CADENA

Luego de las vacaciones decembrinas que se tomó, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, regresó al estado y presumió en redes sociales su asistencia a la Serenata en el Baluarte de San Francisco, lugar en donde convivió con los exgobernadores priistas Abelardo Carrillo Zabala y Jorge Carlos Hurtado Valdez. Se trató de un evento privado realizado con motivo del cumpleaños del cantante Rodrigo de la Cadena.

En su publicación, la mandataria destacó que la música abrazó la historia, la memoria y el amor por esta tierra, al afirmar que Campeche “volvió a cantar desde el alma” bajo la luz de sus murallas. Añadió que cada voz y cada nota evocaron la identidad del estado, y agradeció a los artistas por convertir la velada en un encuentro que, desde su visión, reafirma que la cultura se comparte y mantiene viva la memoria colectiva.