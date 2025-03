LLAMAN LOQUITA, CÍNICA Y CIEGA A LAYDA POR AFIRMAR QUE EN CAMPECHE NO HAY NINGÚN DESAPARECIDO

Tras afirmar durante su último su show semanal que en Campeche no hay ningún desaparecido, y que los reportes se deben a personas que se van con el novio o de fiesta y no avisan, cibernautas le respondieron a Layda Sansores con críticas como “Que poca madre…”, calificativos de loquita, cínica y ciega, afirmaciones de que no está bien de la cabeza y la exigencia de que respete a las familias de los desaparecidos en el Estado, particularmente en Calakmul.

Entre la andanada de expresiones de reprobación a la postura de la gobernadora, quien así salió de nuevo en defensa de su consentida jefa policiaca Marcela, estuvieron: “Otra vez la loquita del malecón, como siempre ella tiene otros datos, malinformada por si amiguis Marcelita”, “Que poca madre, las dos son tal para cual, que Gobierno tan jod¡d0 tenemos” y “No está bien de la cabeza, lástima de Gobierno que tenemos en Campeche, si todos los días hay balaceras, asesinatos y no pasa nada. De veras no está bien de la cabeza; pobre Campeche con las autoridades que tenemos”.

Además, “Chismosa, ya que se vaya a chingar a otro lado, está sorda y ciega, tanta delincuencia por su culpa, y todavía tiene el descaro de decir que no pasa nada la muy sinvergüenza”, “¡Más de un año de desaparecida una vecina, madre de familia, y nada hasta la fecha. Absurda afirmación!”, y “¿Y el de Palizada que desaparecieron y encontraron muerto?”.

Y las muestras de encono por la inoperancia del gabinete de seguridad de Layda Sansores continuaron con: “Que cinismo, cómo puede decir que no hay desaparecidos, como ella anda bien cuidada por sus guardias”, “Su problema es que ya se cree sus propias mentiras la señora esa, y ahí sí está ca..”., “Esta pobre abuelita ya está chocheando y delirando” y “Fuera Layda y sus secuaces, ya es cínica su negación al problema que enfrenta la entidad”.

También, “Tiene que salir a dar la cara por su protegida Marcela y Jackson (fiscal). ¿Y nuestros diputados qué esperan para citarlos en el Congreso a rendir cuentas al pueblo? Y eso que son nuestros representantes. Su silencio lo dice todo”, “Su mente senil ya no le permite razonar y menos ver los problemas que pasan en Campeche, con objetividad. No vive en Campeche. Es gobernadora por decisión de AMLO y no del pueblo de Campeche. Que vergüenza con la abuelita”.

Igualmente, le exigieron respetar: “Estimada gobernadora, tenga un poquito de respeto y empatía por todas las familias de los desaparecidos en todo el Estado, y muy particularmente por los de Calakmul”, y además: “Y los que se encuentran en los ranchos que están descansando o dormidos o es la pura faramalla de los sujetos”.