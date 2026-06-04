QUE SALGA TODAS LAS MAÑANAS DE SU CASA Y DIGA QUE VA A TRABAJAR NO QUIERE DECIR QUE TRABAJA, LE RESPONDE ARMENTÍA AL DIRECTOR DE LA ARTEC

-“QUE DEJE LOS PRETEXTOS, TIENE QUE ACATAR LOS EXHORTOS DEL CONGRESO O QUE SE ATENGA A LAS CONSECUENCIAS”

El diputado local de Movimiento Ciudadano (MOCI), Pedro Armentía López, arremetió contra el titular del Instituto de Arte y Cultura (Artec), Eduardo Zubieta Marco, quien respondió al Congreso del Estado que no necesita exhortos para atender los problemas de movilidad y a la cooperativa “Morelos”, porque “todos los días trabaja”, y le recalcó que tiene que acatar los exhortos del Poder Legislativo, de lo contrario, que se atenga a las consecuencias.

El legislador aseveró: “Que salga todas las mañanas de su casa y diga que va a trabajar no quiere decir que esté trabajando, la realidad es que ha dejado mucho que desear, es una persona que no ha dado la cara, no ha venido al Congreso a explicar su trabajo, hay omisión y le tenemos que estar corrigiendo la plana semana a semana”.

Armentía López calificó como “desafortunadas” las declaraciones del funcionario y le pidió dejar de “jugar a la política, pues es un servidor público, no un político. Si quiere jugar a la política, que venga y aquí le enseñamos, pero que se ponga a trabajar, que deje de buscar pretextos y deje de estar contestándole a un poder cuyos exhortos tiene que acatar”.

El diputado naranja advirtió que si no quiere acatar los llamados y se quiere burlar del Congreso, “que se atenga a las consecuencias, no vaya a ser que le hagamos un juicio político”.

En este tenor, cuestionado sobre los posibles movimientos en el gabinete estatal anunciados por la gobernadora Layda Sansores, Armentía López dijo que es decisión de la mandataria, aunque consideró que el titular del Artec desde que entró no ha dado ningún avance, sólo quejas, reclamos, molestias, inconformidades.

Y añadió: “Él estaba antes en el Infocam, que regrese allá a entretenerse con planos y topografías, no en un tema tan importante como la movilidad. No soy yo para decir que está haciendo un buen o mal trabajo, pero creo que se burla, no ha entendido que aquí hay poderes y jerarquías, y que su trabajo es dar resultados a los campechanos y al Congreso. Si no lo quiere entender, lo haremos entender”.