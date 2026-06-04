SE PLANTAN PAPÁS DEL KÍNDER “ADAMANTINA” PARA EXIGIR DESTITUCIÓN DE LA DIRECTORA Y CUENTAS CLARAS DE LAS CUOTAS

Padres de familia del Jardín de Niños “Adamantina Andrade Heredia”, ubicado en la colonia Insurgentes de Carmen, se manifestaron a las afueras del plantel para exigir cuentas claras sobre el manejo de los recursos escolares y la destitución de la directora.

Recalcaron que existe molestia por la falta de información sobre el destino de las aportaciones que han realizado, así como por diversas decisiones administrativas que, aseguran, han generado conflictos al interior de la comunidad educativa.

Una madre de familia reveló que han solicitado en repetidas ocasiones un informe detallado sobre los ingresos y egresos del plantel, pues pese a que se reportan gastos en materiales de limpieza y mantenimiento, con frecuencia faltan insumos básicos en los sanitarios, como papel higiénico y gel antibacterial, ante lo cual ya nadie quiere pagar cuota.

Los inconformes también cuestionaron la falta de participación de la directora en actividades relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de la escuela, además de expresar su desacuerdo con algunos cambios de personal docente que afectarían la continuidad académica de los alumnos.

Asimismo, denunciaron que permanecieron varias horas esperando una reunión con la directora para abordar las inconformidades, sin obtener una respuesta satisfactoria, situación que incrementó el malestar entre los padres de familia.

Entre las principales exigencias se encuentra la presentación de un informe financiero sobre los recursos que ingresan al plantel, así como el cambio de la directora, al considerar que ya no existe confianza en su gestión y que los problemas señalados se han mantenido durante varios ciclos escolares.

Los padres también manifestaron inconformidad con la respuesta que presuntamente recibieron por parte de autoridades educativas durante reuniones previas, al considerar que sus planteamientos no han sido atendidos de manera adecuada.