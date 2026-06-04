ASEGURAN DROGA, ARMAS Y EQUIPO TÁCTICO EN DOS CATEOS EN CHAMPOTÓN

Champotón.- Un hombre fue asegurado y diversas sustancias con características de droga, armas, cartuchos, dinero en efectivo y equipo táctico fueron decomisados durante dos cateos realizados en el municipio de Champotón.

Las diligencias se llevaron a cabo durante la madrugada de este jueves en un inmueble de la colonia Moch Cohuo y en otro predio ubicado en la comunidad de Ulumal, como parte de investigaciones relacionadas con presuntas actividades de narcomenudeo.

En el primer sitio fue asegurado C.M.C.V., de 30 años de edad, además de dosis de presunta droga en distintas presentaciones, una báscula gramera, dinero en efectivo, cartuchos calibre 9 milímetros y un arma de fuego tipo revólver.

De manera simultánea, en el segundo predio fueron localizados un arma de fuego, chalecos tácticos, placas balísticas, radios portátiles, básculas digitales, una trituradora para hierba seca y bolsitas con sustancias similares a droga.

Las órdenes de cateo fueron ejecutadas por personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche, derivadas de investigaciones originadas por denuncias anónimas y reportes ciudadanos. En los operativos también participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral.

La persona asegurada y los objetos localizados quedaron a disposición del Ministerio Público, que integra las carpetas de investigación correspondientes por presuntos delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.