jueves, junio 4, 2026
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 PERIODISTA CAE AL INTENTAR ATRAPAR BALÓN LANZADO POR SHEINBAUM

Un momento inesperado se registró durante la mañera  de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando una periodista cayó al suelo al intentar atrapar uno de los balones que la mandataria regalaba entre los asistentes. 

Tras percatarse del incidente, Sheinbaum se acercó de inmediato para auxiliar a la comunicadora, ayudarla a levantarse y posteriormente entregarle el balón, en una escena que fue captada por los presentes y difundida en redes sociales.

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