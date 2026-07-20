lunes, julio 20, 2026
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REHABILITARÁN PISOS EN LA ZONA SECA DEL PEDRO SÁINZ 

El programa de rehabilitación de suelos del mercado principal “Pedro Sainz de Baranda” comenzó este lunes y beneficiará directamente a cerca de 70 locatarios y a unos 3 mil usuarios diarios, informó Víctor Aguirre Montalvo, director de Mercados y Rastro, quien estimó que los trabajos tendrán una duración aproximada de mes y medio.

Detalló que los pisos presentan irregularidades que representan riesgos para locatarios y visitantes, especialmente personas con movilidad reducida o que utilizan aparatos funcionales. La intervención abarcará unos 900 metros cuadrados, desde el área de los boleros hasta el local de paletas y aguas frescas, y se realizará de manera gradual para minimizar afectaciones en la operación de los locales.

Durante los trabajos, los puestos dentro del área de intervención serán trasladados temporalmente a la explanada junto al estacionamiento, respetando sus giros comerciales, para permitir que cada segmento sea rehabilitado sin detener la actividad del mercado. 

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