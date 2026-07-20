CANACO ALERTA SOBRE APAGONES EN EL CENTRO HISTÓRICO, AFECTAN VENTAS DE COMERCIOS

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO), Juan Pablo Mex Salazar, informó que varios negocios afiliados han registrado apagones de varias horas, situación que ha puesto en riesgo sus ventas y operaciones, a pesar de que no se han reportado afectaciones directas a equipos, las quejas ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no han recibido una solución efectiva, por lo que el problema persiste.

El dirigente señaló que de los 260 afiliados, muchos cuentan con plantas eléctricas, lo que ha evitado pérdidas mayores, sin embargo, los locales ubicados principalmente en el centro histórico han sido los más afectados por la falta de suministro, generando preocupación entre comerciantes y empresarios que dependen de la actividad turística y comercial en la zona.

CANACO insistió en la necesidad de que la CFE atienda de manera puntual los reportes de fallas y garantice un servicio eléctrico estable, fundamental para la operación de los negocios y la economía local.