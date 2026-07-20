lunes, julio 20, 2026
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DETENGAN TALA ILEGAL EN EL NEVADO DE TOLUCA, EXIGE VERO ISLAS

-Desde la llegada de AMLO se incrementó de manera alarmante; es una trag3dia ecológica

Mediante un video difundido en sus redes sociales, la analista política Vero Islas denunció lo que calificó como una tragedia ecológica: tala ilegal en el Nevado de Toluca, la cual, afirmó, se incrementó de forma alarmante desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, sin que nadie haga algo por detenerla.

En las imágenes aparecen camiones pesados llevando rollos de madera y áreas de bosques con huellas de tala y troncos acomodados en algunas zonas al parecer en espera de vehículo para subirlos y llevárselos.

Y escribió: “Investiguen sobre la tala ilegal en el Nevado de Toluca. Es una tragedia ecológica. Un ecocido que ha sido tolerado y protegido por los gobiernos morenistas. Desde que llegó López Obrador, la tala ilegal se incrementó de forma alarmante. Y nadie hace nada por detenerla”.

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