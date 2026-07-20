MOTOCICLISTA RESULTA LESIONADO TRAS ACCIDENTE EN LA COLONIA ESPERANZA

Un motociclista que se desplazaba sobre la calle Perú de la colonia Esperanza resultó con golpes contusos y una lesión en la pierna izquierda tras ser arrollado por un vehículo al llegar al cruce con la calle Pitaya, cuando no hizo su alto correspondiente. El afectado, un vendedor de tortillas, conducía una motocicleta marca Italika en color negra con placas del estado.

Vecinos del lugar alertaron al número de emergencias, por lo que paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, colocando un vendaje en la pierna lesionada. No fue necesario trasladarlo a un hospital, y posteriormente un ajustador de seguros se presentó para realizar los trámites correspondientes.

El incidente también llamó la atención por la ausencia de agentes de la Policía Estatal, quienes no acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento de los hechos.