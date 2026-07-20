ABREN REGISTRO PARA MIL 40 VIVIENDAS DEL BIENESTAR EN CHAMPOTÓN

La Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, encabezada por Elvira de la Peña Abreu, anunció la apertura del módulo de registro para el programa Vivienda del Bienestar en Champotón, donde se proyecta la construcción de mil 40 viviendas destinadas a personas con ingresos de uno a dos salarios mínimos, principalmente pescadores, campesinos y trabajadores del comercio informal. El módulo estará abierto del 20 de julio al 2 de agosto para recibir la documentación de los interesados.

El desarrollo habitacional se ubicará sobre la avenida 500 por calle 22, en un terreno de 6.5 hectáreas donado por un particular. La primera etapa del proyecto incluirá departamentos en renta con opción a compra para estudiantes que deseen permanecer en el municipio. Los requisitos para acceder al programa incluyen no contar con vivienda propia, no pertenecer a Infonavit, no haber recibido otros apoyos habitacionales y percibir hasta dos salarios mínimos.

De la Peña Abreu destacó que el proyecto representa una oportunidad para los habitantes de Champotón y las comunidades cercanas, incluyendo a estudiantes que actualmente alquilan en la zona. Los pagos de renta de los departamentos podrán ser aplicados a la compra del inmueble si los estudiantes deciden quedarse una vez concluida su etapa educativa.