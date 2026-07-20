AMLO SUPERA A PEÑA NIETO EN EL PICO DEL 2021 DE HUACHICOL POR MÁS DE 8 MILLONES DE BARRILES

Fuente: Así Las Cosas

El analista en mercados ilícitos de combustibles de la Universidad de Oxford, Samuel León Sáez, informó que durante 2021 el “obradorismo” registró un pico de huachicol que superó en más de 8 millones de barriles al registrado durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Señaló que esta cifra corresponde únicamente a lo documentado legalmente, por lo que la cantidad total de combustible robado podría ser aún mayor.

El especialista señaló que, en casos como el de Ernesto Rufo, el tema ha sido utilizado por distintos actores políticos para cuestionar a partidos de oposición como el PAN y Somos México, mientras que los recursos ilícitos del oficialismo también quedan expuestos ante la magnitud de estas redes.

León Sáez destacó que este aumento evidencia la complejidad de las operaciones de contrabando de combustible y su impacto en el mercado, generando cuestionamientos sobre el control y la supervisión de las autoridades correspondientes.