TRES LESIONADOS EN MOTO EN DOS ACCIDENTES SE REGISTRARON EN LA CIUDAD EN LAS ÚLTIMAS HORAS 

Tres motociclistas resultaron lesionados en dos accidentes de tránsito ocurridos en distintos puntos de la ciudad durante las últimas horas. El primer percance se registró sobre la avenida Justo Sierra Méndez, donde dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta sufrieron golpes y heridas leves tras impactarse contra un automóvil que presuntamente invadió el carril por el que circulaban.

De acuerdo con los reportes, personal de emergencia acudió al sitio para brindar atención a los lesionados, quienes no requirieron traslado de urgencia. Elementos de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades entre los involucrados.

Horas más tarde, otro motociclista resultó herido en un choque registrado sobre la calle 30 de la colonia Revolución. En este caso, una camioneta y una motocicleta colisionaron, dejando además cuantiosos daños materiales. Paramédicos prestaron los primeros auxilios al conductor de la moto, mientras autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para el deslinde de responsabilidades.