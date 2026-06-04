CONFIRMA EU RETIRO DE VISAS A GOBERNADORES

El presunto retiro de visas estadounidenses a funcionarios mexicanos volvió a generar controversia luego de que circularan versiones periodísticas y documentos atribuidos a sistemas migratorios de Estados Unidos, en los que aparecen alertas relacionadas con gobernadores en funciones.

De acuerdo con el portal de noticias M@S INFORMACIÓN, entre los casos señalados se encuentra el del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien habría sido incluido en una base de datos migratoria con una alerta de revisión especial, de acuerdo con una imagen difundida en redes sociales por el comunicador José Díaz y atribuida al periodista Luis Chaparro. La captura muestra información presuntamente extraída de un sistema de control fronterizo estadounidense, donde se observan referencias relacionadas con restricciones migratorias y procedimientos de inspección.

La polémica tomó mayor relevancia después de que el diario Los Angeles Times reportara que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, habrían sido objeto del retiro de visas por parte del gobierno estadounidense dentro de investigaciones relacionadas con presuntos nexos con el crimen organizado. Según la publicación, ambos funcionarios podrían ingresar a territorio estadounidense bajo mecanismos especiales de cooperación entre gobiernos.

Ante los señalamientos, Durazo rechazó categóricamente cualquier investigación en su contra y aseguró que tanto su visa como la de su familia permanecen vigentes. Durante una conferencia de prensa, calificó las versiones como “infamias sin sustento” y afirmó que la información difundida carece de fuentes verificables. Además, sostuvo que no mantiene compromisos de colaboración con gobiernos extranjeros y acusó que este tipo de publicaciones buscan desacreditar a la Cuarta Transformación.

En paralelo, el semanario Zeta informó sobre la cancelación de la visa de Brighite Granados de la Rosa, dirigente estatal de Morena en Chihuahua, quien atribuyó la medida a una infracción de tránsito cometida años atrás. Mientras continúan circulando documentos y versiones sobre presuntas restricciones migratorias a políticos mexicanos, hasta el momento no existe una confirmación oficial pública del gobierno de Estados Unidos respecto a los señalamientos específicos difundidos en redes sociales.