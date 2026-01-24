–“Gran escándalo ha generado en las redes sociales la repentina pero conveniente aparición de un ‘grupo armado’ que, de sopetón y sin deberla ni temerla, le mandó amenazas al director del reclusorio de San Francisco Kobén, porque presuntamente tiene a sus protegidos, a quienes permite la distribución de drogas, alcohol y otros beneficios, que a los demás les niega”, narró desde su nuevo y cómodo equipamiento para bolear, el rechoncho don Memín.

–“!Madre santísima!” exclamó luego de santiguarse en repetidas ocasiones doña Chela. Nada más eso nos faltaba, que los carteles de la droga que operan en la entidad desde la llegada de la guanajuatense y sus comandantes foráneos, ahora saquen la cara e impúdicamente lancen sus amenazas. Pues, ¿qué clase de seguridad tenemos?” cuestionó indignada.

–“Hay que tomar las cosas con calma, con seriedad y sin entrar en pánico, aconsejó el poeta Casimiro. Quienes operaron la difusión de ese mensaje, saben lo que hacían. De entrada, llamar la atención, y de segundo, meterse en la agenda de la discusión pública, para minimizar todo el escándalo que hay sobre las arbitrariedades contra el rector. Afortunadamente, el impacto no fue el que sus promotores esperaban” aseguró.

–“Son cosas que no deben tomarse a la ligera, coincidió el viejo don Julián, pero tampoco hay que magnificar ese tipo de notas con sentido amarillista. Solo quiero recordarles que en otras entidades se han dado comunicados similares, con gente disfrazada y supuestamente armada, que después, resultan montajes para distraer a la opinión pública. Yo puedo apostarles que en eso va parar la irrupción de ese grupo armado marca Temu, supuestamente vinculado con la Barredora”.

–“Pues deberían llamarse la barrendera, opinó entre serio y broma, el bolero don Memín. Porque aquí lo que quieren barrer es el problema político en que está metida la Tía gobernanta por violar y pisotear la autonomía universitaria, y por encarcelar a una persona inocente tras sembrarle drogas. No exagero si afirmo que peligra su cabeza por el tremendo escándalo en que está metida”.

–“Escuché el mensaje mesurado pero enérgico del turco Abud, expresó el poeta Casimiro, y creo que sus dichos tienen más peso que las excusas que hasta ahora argumenta la Tía. Y además metió en un brete al régimen cuatroteísta, porque pidió a la Emperatriz Claudia que intervenga y corrija las ilegalidades cometidas, y si ese llamado lo secundan la Anuies y las otras instituciones de educación superior de todo el país, ¡cuidado! Podría haber consecuencias políticas muy grandes” advirtió.