CAMPECHE: AUTO VUELCA Y QUEDA LLANTAS ARRIBA EN EL PERIFÉRICO PABLO GARCÍA; EL O LOS OCUPANTES HUYERON

Cómo pérdida total acabó un vehículo Mini Cooper color azul y con placas del Estado de Campeche, el cual era conducido a exceso de velocidad sobre el periférico Pablo García y Montilla, cerca del entronque a Siglo 21, cuando su guiador perdió el control, montó el camellón y quedó volcado llantas arriba en el carril contrario al que se desplazaba.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Estatal, quienes sólo hallaron el vehículo, por lo cual no se sabe si hubo personas lesionadas en el aparatoso percance vial.