ADULTOS MAYORES DEL INFONAVIT LAS FLORES EXIGEN ELIMINAR TRANSBORDO QUE LOS OBLIGA A CRUZAR AVENIDAS

San Francisco de Campeche.- Vecinas del Infonavit Las Flores acudieron a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche para entregar un oficio con más de 300 firmas, en el que solicitan que se restablezca la ruta de transporte público anterior, sin transbordos, al señalar que el cambio afecta principalmente a los adultos mayores que viven en la zona.

Las inconformes explicaron que ahora deben caminar hasta la avenida Patricio Trueba y de Regil para abordar otra unidad, lo que implica cruzar una vialidad de alto flujo, cargar compras y exponerse a riesgos. Afirmaron que esto no puede considerarse un transbordo, ya que no hay otra unidad esperando, sino que los usuarios deben caminar y cruzar la avenida. Incluso relataron un incidente en el que a una mujer de la tercera edad se le atoró el bastón al bajar del camión y estuvo a punto de ser arrastrada.

Señalaron que fueron recibidas en la ARTEC y que se les informó que la próxima semana podrían obtener una respuesta; sin embargo, advirtieron que, de no haber una solución favorable, se unirán con vecinos de otras colonias para exigir que la ruta vuelva a ser directa, como anteriormente.