SHEINBAUM OFRECE REPARACIÓN DEL DAÑO A FAMILIAS DEL TREN INTEROCEÁNICO; ACEPTAR IMPLICA CERRAR EL CASO

Tras el dictamen de la Fiscalía General de la República que atribuye el descarrilamiento del Tren Interoceánico al exceso de velocidad, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal iniciará el proceso de reparación integral del daño para las víctimas y familiares de las 14 personas fallecidas en el accidente ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca.

La mandataria explicó que las víctimas podrán optar entre aceptar la reparación del daño ofrecida por el Estado —lo que implicaría otorgar el perdón y cerrar el caso— o rechazarla y continuar con el proceso legal hasta sus últimas consecuencias, advirtiendo que este camino podría prolongarse durante años. Señaló que esta salida alternativa deberá ser aceptada de manera expresa por cada afectado o familiar.

Sheinbaum detalló que, a partir de este lunes, personal del gobierno federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la FGR acudirán a las comunidades para informar de manera individual los montos y condiciones de la reparación, los cuales serán diferenciados según cada caso y no se harán públicos. Añadió que el proceso busca evitar trámites largos y garantizar atención integral a las 225 personas que viajaban en el tren al momento del descarrilamiento.