RESENTAN A LOS REYES DEL CARNAVAL “MAGIA Y FANTASÍA 2026” EN CALKINÍ

Oswaldo y Juanita, Reyes de la Inclusión; Luci y Goyito, Reyes del INAPAM; Johana, soberana de la Diversidad; Omar y Alexa, Reyes Infantiles; y Samuel y Judi, Reyes Oficiales, fueron presentados como los soberanos del Carnaval de Calkiní 2026.

La presentación se realizó durante un evento en la cabecera municipal, donde también se dio a conocer el programa oficial del Carnaval “Magia y Fantasía 2026”, organizado por el comité del carnaval.

