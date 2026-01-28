DES-MINTIENDO

Quien quiera tener la lengua larga debe tener la cola corta,. Y en el caso del Gobierno de la Tia no se puede negar lo que es a todas luces evidente e innegable: que su Gobierno ha reprimido la libertad de expresión…

“Llegó tarde como siempre, el intento del Gobierno de la Tía para frenar la indignación ciudadana por los abusos que sigue cometiendo contra la libertad de expresión y contra sus adversarios políticos. Cuando ya la noticia había permeado en todo el país, nos salió la Chacha Wallas con su comunicado para “desmentir” lo publicado por el Diario El Universal, uno de los de mayor credibilidad. Lo peor para ellos es que su aclaración o desmentido les salió contraproducente, como siempre” aseguró el poeta Casimiro.

–“Yo lo que entiendo, apuntó don Memín desde su banquillo para lustrar zapatos, es que la palabra des-mentir puede tener dos significados: una, aclarar las supuestas mentiras que dijo la otra parte, y la otra, “aclarar” con mentiras que lo que los otros dijeron no es verdad. Y creo que este fue el caso de la Chacha. Quiso desmentir con mentiras, algo que todos sabemos que es cierto”.

–“Decía bien mi abuelito que quien quiera tener la lengua larga debe tener la cola corta, añadió por su parte doña Chela. Y en el caso del Gobierno de la Tia no se puede negar lo que es a todas luces evidente e innegable: que su Gobierno ha reprimido la libertad de expresión, y que abusa de las leyes para someter a sus adversarios. Eso todos lo vivimos, y no hay desmentido que valga”.

–“Presume la Tía que su Gobierno acata las decisiones de los tribunales, lo cual es otra más de sus mentiras, aseguró don Julián. O que nos diga: ¿cuándo obedeció el resolutivo de los tribunales federales que la sentenciaron por violencia de género y la inscribieron incluso en el padrón de personas violentadoras? ¿Ya les ofreció disculpas a las diputadas federales a las que ofendió? ¡No! ¿Y por qué no lo hace? Por soberbia, por arbitraria y porque ella siente que está por encima de las leyes” aseguró categórico.

–“La relatoría de los abusos cometidos por la Tía gobernanta es muy extensa, continuó el poeta Casimiro, y las que presentó en su reportaje el Diario El Universal, es apenas un atisbo, una pequeña lista de todos los excesos en que ha incurrido. Por eso resulta risible que su alopécico vocerito intente desmentirlos. Todos somos testigos de que lo publicado por ese periódico capitalino es totalmente cierto. Pero si el Gobierno quiere vivir con sus mentiras, allá ellos y su mala cabeza”, puntualizó.

–“Estaba yo viendo en el canal de las estrellas, narró el bolero don Memín, un reportaje de la periodista Monte Rosa donde reafirman lo publicado por El Universal, y añaden más detalles, y qué bueno que esto se sepa en todo el país, que se conozca que tenemos un Gobierno autoritario, dictatorial, represor y además mentiroso. Que todos los mexicanos sepan a lo que se exponen si continúan confiando en ese partido que prometió transformación, pero que solo nos ha dado mentiras” concluyó.