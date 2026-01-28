DETIENEN A MAQUINISTA DEL TREN INTEROCEÁNICO; LA FGR CONCLUYÓ QUE IBA A 65 KM/H CUANDO EL LÍMITE ERA 50

Audiencia inicial se realizaría sin presencia de víctimas, medios de comunicación ni público

De acuerdo con Mario Maldonado, columnista de El Universal y conductor de Noticias de la Mañana en El Heraldo de México, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra Felipe de Jesús Díaz, conductor del Tren Interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre en Oaxaca.

La orden fue librada por la jueza Diana Cruz Ivens, del estado de Chiapas, luego de que la fiscal Ernestina Godoy concluyera que el accidente fue provocado por el exceso de velocidad, con lo que se desechó otra línea de investigación relacionada con la infraestructura ferroviaria. Previamente, la FGR había solicitado la orden a otro juez, quien se declaró incompetente. Ambos juzgadores fueron electos en el proceso judicial del año pasado.

Maldonado señaló que el conductor fue detenido este lunes y que la audiencia inicial se llevará a cabo sin la presencia de víctimas, medios de comunicación ni público, dentro de la causa penal 7/2026. Posteriormente, la FGR confirmó la detención del maquinista en Chiapas, donde fue trasladado a instalaciones federales, acusado de homicidio culposo y lesiones culposas por conducir el tren a velocidades superiores a las permitidas.