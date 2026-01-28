PADRE DE FAMILIA ESCAPA POR LA PUERTA FALSA EN VIVIENDA DE SEYBAPLAYA

Un hombre de aproximadamente 37 años, identificado con las iniciales L.F.Q.H., fue localizado sin vida al interior de su domicilio ubicado en la cabecera municipal de Seybaplaya, en lo que representa el primer suicidio registrado en el municipio en lo que va del año.

Los hechos ocurrieron la noche del martes en un predio situado sobre la calle 22, entre 14 y 24, de la colonia Cristo Rey, cerca del Jardín de Niños Francisco Pacheco Segovía. De acuerdo con los primeros reportes, un familiar lo encontró suspendido de una soga y, al intentar auxiliarlo, solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por elementos estatales para permitir las diligencias correspondientes por parte de la Agencia Estatal de Investigación y del Instituto de Servicios Periciales.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a la morgue para la necropsia de ley, tras lo cual será entregado a sus familiares para los servicios funerarios.