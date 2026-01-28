miércoles, enero 28, 2026
OPINIÓN: URGENTE INTERVENCIÓN EN CAMPECHE. Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

La gobernadora Layda Sansores en su MARTES DEL JAGUAR hace insinuaciones cargadas de mezquindad e incitación a la violencia en mi contra.

Yo he solicitado – respetuosamente- nos abra un espacio a todos los que fuimos parte del reportaje de El Universal para debatir en su programa gubernamental ” MARTES DEL JAGUAR” y su consigna de ” NO DEBERÍA VIVIR AQUÍ ” tiene toda la maldad e incitación que le caracteriza.

Solicito atención inmediata del Gobierno Federal para atender este tema de una gobernadora que da señales de incapacidad integral para ser factor de civilidad.

Sra. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tome cartas en el asunto y no sigan encubriendo tantas abominables conductas en CAMPECHE .

¿Qué más debe suceder para ponerle freno a esta MALDICIÓN SANSORISTA EN CAMPECHE?

