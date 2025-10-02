ESTO ES UN XEXEC…

¿Por qué detonaron dos temas polémicos al mismo tiempo? ¿Qué ha generado más escándalo, la imposición del abogado poblano como magistrado o el despojo de los bienes de Alito?

“Los estrategas políticos le llaman “caja china”, otros le dicen “distractores”, y unos más, los que hemos nacido en esta tierra del pan de cazón y del pámpano en escabeche, solemos decir que se trata de un “xexec”, de un revoltijo para desviar la atención respecto de los verdaderos problemas del Estado y del país”, disertó el poeta Casimiro ante sus amigos de tertulia.

–“Mi estimado y letrado poeta, le contestó doña Chela, si hablas de ese menjurje que se adereza con limón, chile molido, algunas rodajas de chile habanero y por lo común jícama, pero también puede ser huaya o ciruela o mango o cualquier otra verdura o fruta de la temporada, quiero decirte que en mi natal Yucatán se llama xe’ek pero los chamacos ahora le dicen xexec o simplemente xek, pero para el caso es lo mismo. Lo que no entiendo es a qué viene el tema”.

–“Bueno es que a mí se me hace raro que de buenas a primeras hayan explotado dos bombas de humo casi al mismo tiempo, una sobre la imposición del delicado abogadito poblano como nuevo titular del Poder Judicial, pese a que la ley se lo impide, y otra, que arranque a tambor batiente la expropiación de algunos de los terrenos del tal Alito. ¿Una cosa tapa a la otra o viceversa? O ¿cuál de los dos temas genera más escándalo?” cuestionó.

–Yo lo que veo en ambos casos, respondió el viejo Julián, es la sospechosa premura con que se ejecutaron esas acciones. En el caso del abogadito poblano, para imponerlo los diputados tuvieron que sesionar en domingo, creyendo que así, sesionando de noche, no nos percataríamos de que estaban violando la ley. Sobre la expropiación es el mismo caso, si la gobernanta ya sabe que la reforma a la Ley de expropiación no está firme, ya que se encuentra impugnada en la Corte, ¿por qué apresurarse a despojar de sus predios a la mamá del actual dirigente nacional del partido tricolor?” interrogó.

–“Van a quedar como el perro de las dos tortas, contestó con su coloquial estilo doña Chela. Uno, el poblanito de marras, podría ser defenestrado como titular del Poder Judicial, por la ilegalidad cometida en su designación, y la Tía podría quedarse sin los anhelados terrenos del tal Alito si la Corte invalida o anula esa reforma. La prisa en consumar sus bajezas obedece a que saben que están actuando a espaldas de la ley” aseveró.

–“A espaldas, a los lados, arriba o abajo, expresó por su parte don Memín, el caso es que si los abogados del tal Alito no se duermen, en mes y medio van a entrar tractores, máquinas y retroexcavadoras a destruir su patrimonio y golpe dado ni Dios lo quita. Podrán no meterlo a la cárcel por las torpezas de quienes han armado los expedientes en su contra, pero, ¿quién les quitará la satisfacción de que destruyeron su propiedad?” especuló.

–“Sea Chana o sea Juana o sea su hermana, lo cierto es que vivimos de escándalo en escándalo, entretenidos con estas cajas chinas que nos saca la gobernanta, mientras empeora la inseguridad, aumenta el déficit económico, incrementa la pobreza y se siguen clavando el multimillonario presupuesto…” se lamentó con tristeza doña Chela.