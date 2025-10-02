TRAS 4 DÍAS SIN SERVICIO, VECINOS DE MIGUEL DE LA MADRID RETIENEN UNIDAD Y A TRABAJADORES DE LA CFE Y LES SOLUCIONAN EL PROBLEMA

Ciudad del Carmen.- Hartos de no obtener respuesta a sus incontables reportes y acumular 4 días sin energía eléctrica, vecinos de Miguel de la Madrid retuvieron ayer miércoles una camioneta y a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y bloquearon la calle 17-E, ante lo cual les restablecieron el servicio y hasta hoy jueves continuaban las labores para retirar cableado suelto. Fue liberada la unidad de la empresa.



Los inconformes señalaron que tuvieron que proceder de esa manera porque la situación era insostenible, con 4 días son electricidad y cables, algunos de alta tensión, reventados.



La CFE sólo había enviado personal para tomar fotografías, pero ayer al llegar una camioneta Silverado, color blanco con escaleras, número económico 110278 y placas de circulación CT-6174, decidieron retenerla junto con los dos trabajadores a bordo, a quienes advirtieron no los dejarían ir hasta que sea restablecido el suministro.



Fue así que tras reportes con los superiores llegaron más compañeros para detectar el problema y solucionarlo, además de darse a la tarea de retirar los cables sueltos.