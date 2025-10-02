POLICÍA ESTATAL VIERTE AGUAS NEGRAS DE SU FOSA A PATIO AJENO Y GENERA OLORES FÉTIDOS EN CASAS CERCANAS, DENUNCIAN EN TENABO

Tenabo.- Vecinos de la colonia Jacinto Canek denunciaron que a altas horas de la noche, el policía estatal Gonzalo Cortez vierte de manera clandestina aguas negras de su sumidero a un terreno ajeno, lo cual origina olores fétidos que llegan a predios aledaños.

La denuncia pública fue a través de un video en redes sociales, en el cual Marcelino Moo, uno de los afectados, llamó por su nombre al agente, que estaba franco y era ayudado por una persona, para reclamarle.

¿Qué estás haciendo que apesta?, le preguntó Marcelino, a lo que Gonzalo respondió seca y retadoramente: “¿Por qué?”.

Y ante la advertencia de que sería reportado ante la Copriscam y al 911, la respuesta del agente policiaco estatal fue: “Haz lo que p..a madre quieras Chato”.

El incidente ocurrió anoche, cuando vecinos detectaron luz para alumbrar los trabajos en el sumidero de Gonzalo.