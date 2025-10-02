CONFIESA LAYDA QUE NO HAY PRUEBAS DE QUE PREDIO EXPROPIADO FUERA COMPRADO CON LAVADO DE DINERO
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, admitió en entrevista con Carmen Aristegui que no existen pruebas para demostrar que los terrenos expropiados a Alejandro Moreno Cárdenas hayan sido adquiridos con recursos ilícitos. “No podemos demostrarlo, por eso le digo… mientras no nos conste otra cosa y no lo podamos demostrar, hemos sido cuidadosos”, declaró.
Sansores explicó que por esa razón su administración modificó la ley de expropiación, con el fin de darle sustento legal al proceso. Rechazó que se trate de una persecución política y afirmó que el dirigente priista cuenta con tanto patrimonio que “casi lo debería de donar”, al asegurar que los predios serán utilizados en proyectos de interés público.