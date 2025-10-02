MC, PRI Y PAN BUSCAN QUE SCJN ANULE LA “LEY ALITO” DE LAYDA POR PONER EN RIESGO PROPIEDADES Y DERECHOS DE LOS CAMPECHANOS

Diputados de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN presentaron este jueves 2 de octubre una “Acción de Inconstitucionalidad” contra la nueva Ley de Expropiación de Campeche, conocida como “Ley Alito” o “Ley Chavista de Layda Sansores”. Buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declare inválida porque consideran que deja desprotegidos a los ciudadanos, viola derechos humanos y pone en riesgo la propiedad privada, además de que fue promovida con fines políticos, específicamente para afectar predios vinculados al ex gobernador y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

Pedro Armentía López, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, explicó en redes sociales que “Nadie debe estar por encima de la ley, ningún ciudadano debe quedar desprotegido”. La demanda fue encabezada por Armentía y Miguel Ángel Pool Alpuche, coordinador del PRI, y se sumaron los dos diputados del PAN. “Cumplimos en tiempo y forma, antes de los 30 días. Ahora daremos la pelea en la Suprema Corte de Justicia para que ningún campechano sea violentado”, señaló Armentía. La ley fue estrenada el lunes 29 de septiembre por la gobernadora, mediante la “Declaratoria de Utilidad Pública” de predios vinculados a Alejandro “Alito” Moreno.