PATINADORES CAMPECHANOS HACEN HISTORIA: LOGRAN RÉCORD GUINNESS

Una invitación internacional se convirtió en una hazaña que hoy recorre el mundo. La entrenadora Claudia Vázquez, del club Upskating de Colombia, convocó a patinadores a formar parte de un desafío sin precedentes que terminaría inscrito en los récords mundiales.

Desde septiembre de 2025 comenzaron las grabaciones de los primeros videos solicitados para validar la participación en el intento de récord. Meses después, en diciembre, llegó la confirmación: el objetivo se había alcanzado.

El pasado 14 de abril de 2026 se realizó la publicación oficial del récord, donde cada participante recibió un certificado con su nombre y el aval de su club, reconociendo su contribución en esta proeza denominada “Locomotora humana virtual en patines”.

La marca fue validada por Official World Record, consolidándose como un logro global. En total participaron 26 países, formando una cadena impresionante que alcanzó los 3 kilómetros con 74 metros de longitud, integrada por 4,672 patinadores.