DIPUTADA MORENISTA DENUNCIÓ POR VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO E INCITACIÓN AL ODIO A SÍNDICA DE SABANCUY

-“DESDE HACE 1 AÑO ME ATRIBUYEN RESPONSABILIDADES QUE NO CORRESPONDEN A UN LEGISLADOR LOCAL”

La diputada local Gladys Sofía Rivera López acusó desde la tribuna del Congreso del Estado haber sido víctima de violencia política en razón de género e incitación al odio por parte de la síndica de la Junta Municipal de Sabancuy, en Carmen, ante lo cual presentó denuncia ante las instancias correspondientes.

La legisladora aseguró que durante aproximadamente un año se han difundido de manera reiterada publicaciones que le atribuyen responsabilidades que no corresponden a un diputado local —como realizar obras o administrar recursos—, generando confusión entre la ciudadanía y dañando su reputación.

“Cuando se afirma que he obrado en contra del bienestar de Sabancuy o que he obstaculizado el desarrollo de la comunidad, se pretende desacreditar el trabajo realizado, lo cual es grave”, señaló Rivera López, quien representa al Distrito 12.