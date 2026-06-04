SIN ACUERDOS ENTRE GOBIERNO DE SHEINBAUM Y CNTE; CONTINUARÁN MOVILIZACIONES

-Maestros acusan criminalización de la protesta y responsabilizan a la federación de cualquier situación que ocurra contra sus líderes

Tras salir de la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) insistió en que la propuesta del Gobierno Federal no atiende su demanda central: la derogación de la Ley del Issste, ante lo cual anunció que mantendrá sus movilizaciones.

Acusó criminalización de la protesta, persecución mediática y hasta exponen los rostros de los representantes de secciones y estatales, ante lo cual responsabilizan al Gobierno de Claudia Sheinbaum de cualquier situación que les pudiera ocurrir.

Video: Grupo Reforma.