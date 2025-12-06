“EL RENACIMIENTO DE MÉXICO FUE CON AMLO”: SHEINBAUM

ASEGURA QUE HAY AHORA UNA VERDADERA DEMOCRACIA Y QUE SE TRABAJA PARA TODOS

Tras el evidente acarreo, en su intervención en el Zócalo durante el mitin por los 7 años de la 4T, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el “renacimiento de México” fue con Andrés Manuel López Obrador al frente, y calificó el 2018 como el inicio de una nueva era para el país, y aseguró que desde el 2019 quedó clara la separación del poder económico del político, lo que así ha sido y seguirá siendo “por el bien de la República”.

Y para rematar, agregó: “Pasamos de un país gobernado por una oligarquía, donde los presidentes y las instituciones públicas servían a unos cuantos que se creían dueños de México, a una verdadera democracia donde el Gobierno trabaja para todas y todos, pero especialmente para quien más lo necesita”.