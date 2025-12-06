sábado, diciembre 6, 2025
COMITIVA CAMPECHANA ENCABEZADA POR LIZ HERNÁNDEZ FUE A “ECHAR PORRAS” A LA PRESIDENTA

Encabezada por la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, la comitiva que envió Campeche para apoyar el mitin encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, estuvo integrada también por la directora del Instituto de la Mujer del Estado (IMEC), Vania Kelleher; la secretaria de Cultura, Mónica Alejandra Sosa Rodríguez; y el director del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche (Injucam), Guillermo Novelo Oreza, entre otros.

