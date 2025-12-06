QUEMAN CAMIONETA DE LUJO DEL PADRE DE ELI BASTO Y HERMANO DE LA DIPUTADA GABRIELA BASTO; SIN HERIDOS

Una camioneta GMC Denali, con placas del Estado y vinculada con un funcionario municipal y una legisladora federal de Carmen, terminó en pérdida total después de ser incendiada de forma deliberada sobre la avenida Diez de Julio, a la altura de la calle Dieciséis de Septiembre de la colonia Francisco Ignacio Madero. El hecho no dejó personas lesionadas, sólo daños materiales que superarían el millón de pesos por el alto valor de la unidad.

Testigos señalaron que el vehículo era conducido por Carlos Basto González, hermano de la diputada federal Gabriela Basto y padre de Eli Basto, director de Desarrollo Urbano. En el momento del ataque, la unidad estaba estacionada cerca de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, en la misma zona donde días antes un joven fue asesinado con un arma blanca.

Información recabada indica que sujetos no identificados rociaron un líquido inflamable al interior de la camioneta y le prendieron fuego. Las llamas avanzaron con rapidez por toda la cabina hasta llegar al motor, generando alarma entre vecinos y automovilistas ante el riesgo de que el incendio alcanzara otros vehículos.

Bomberos Tácticos del Golfo lograron controlar la situación. Al sitio también acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Protección Civil, Secretaría de Marina y de la Vicefiscalía Regional para iniciar las investigaciones y evaluar los daños con miras a activar el seguro.