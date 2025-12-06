Llegaron con mega expectativas de cambio real, de transformaciones de fondo, de cambios radicales, pero solo nos han dado una pildorita de nada, sopita de lengua y atole con el dedo…

Doña Chela llegó a la reunión vespertina en el Parque Principal con el rostro compungido, la sonrisa marchita y la ilusión perdida. Mostraba a sus contertulios una fotografía de una “Farmacia del Bienestar”, –que en realidad es como un pequeño módulo de promoción turística– y dijo que de ese tamaño se había reducido su esperanza. De soñar con una megafarmacia, a terminar con un puesto ambulante.

–“Esa es una descripción gráfica pero literal, textual, exacta –la consoló su compadre don Memín—de lo que ha sido la 4T. Llegó con mega expectativas de cambio real, de transformaciones de fondo, de cambios radicales en el modo de gobernar este país, pero solo nos dieron una pildorita de nada, una sopa de lengua y atole con el dedo” señaló.

–“Se han destinado miles de millones de pesos para abastecer de medicamentos a las clínicas y hospitales públicos del país, pero el resultado es el mismo, expresó don Julián. No hay medicinas, tus recetas no las surten, por lo que o tienes que recurrir a las farmacias particulares, o simplemente dejas que avance la enfermedad hasta que llegue la muerte. No ha habido vergüenza entre los gobernantes porque no mejoraron nada, tampoco han transformado algo, y lo que sí puedo sostener es que estamos peor que antes” subrayó.

–“Si así están las cosas en temas de salud, y en materia de seguridad vemos que incluso hay colusión con los mafiosos, si la educación está en sus peores niveles y la economía nos agobia peor que antes, que alguien me explique si hay razones para la alegría. ¿Qué festejan entonces los cuatroteros?” cuestionó el poeta Casimiro.

–“Festejan seguramente esas encuestas que dicen que a la Emperatriz Claudia la respalda el 150 por ciento de los encuestados, que en salud estamos mejor que en Dinamarca, o que ya se redujo a cero la cifra de ejecuciones. O sea, festejan espejismos, fantasías, y cuentos chinos” despotricó doña Chela.

–“Lo que festejan es la mentira, añadió don Memín. Les recomiendo que vean el video que subió la Chacha Walas, donde se dice que el Gobierno de la Tía ha realizado carreteras, que está construyendo cientos de viviendas, que hay empleos, que ha modernizado los puertos y que en suma, ha transformado a nuestra entidad. O ese video lo elaboró un marihuano, o sus promotores creen que somos tarugos. ¡Ya dejen de mentir, y mejor pónganse a trabajar!” exigió.

–“Y así está todo el país, abundó el poeta Casimiro. Y se van a gastar miles de millones de pesos en su acarreo para vitorear a la presidenta con A, en lugar de ahorrar ese dinero para comprar medicinas. No tienen remedio, cada día estamos peor” lamentó.