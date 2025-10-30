OTORGAN AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ LA PRESEA “LIBERTAD DE EXPRESIÓN 2025, RICARDO ROCHA”

En medio de procesos legales en su contra por sus críticas a la Administración estatal, lo cual se refleja principalmente en la imposición de un censor judicial, el periodista y exdirector de Tribuna, Jorge Luis González Valdez, recibirá la presea “Libertad de Expresión 2025, Ricardo Rocha”.

Como se recordará, el también abogado de profesión y punta de lanza del periodismo crítico e independiente en Campeche, ha denunciado persecución y censura del Gobierno de Layda, de ahí las denuncias en su contra, entre ellas una por daño moral del vocero de la mandataria, Walther Patrón.