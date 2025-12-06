HALLAN SIN VIDA A UN VARÓN EN LA CARRETERA ESCÁRCEGA-CHETUMAL

Escárcega.- En el asfalto de la carretera Escárcega-Chetumal, a la altura del kilómetro 5, ayer fue encontrado sin vida un varón. En tanto las autoridades no han emitido comunicado, circulan dos versiones: iba en moto, derrapó y se le desprendió la cabeza, al parecer por la fricción con el pavimento o porque le pasó encima otro vehículo. La otra versión señala que iba a pie y murió al ser embestido primero por un motociclista y luego por un camión.

Al lugar llegaron elementos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), de Protección Civil, de la Guardia Nacional y del Servicio Médico Forense (Semefo).