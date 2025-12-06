¿NO QUE NO SON IGUALES?

REALIZA MORENA EL “ACARREO DEL BIENESTAR” PARA ASEGURAR EL LLENO EN EL MITIN POR LOS 7 AÑOS DE LA 4T

A pesar de las insistentes críticas a administraciones anteriores por incurrir en esa práctica y de la narrativa “no somos iguales”, y en momento en que hay denuncias ciudadanas y de actores políticos por falta de medicinas en hospitales públicos, el partido Morena recurrió al acarreo y al viejo estilo activó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a otros grupos, para asegurar el lleno en el mitin por los 7 años de la 4T.

Desde temprana hora, calles y avenidas se vieron “invadidas” por autobuses pagados y, por ejemplo, en la Morelos con Paseo de la Reforma fueron captados los pasajeros recibiendo banderitas, gorras e instrucciones sobre qué gritar y hacer durante el evento.

Cibernautas criticaron esta movilización al escribir: “No hay dinero para medicamentos, pero sí para acarrear gente y presumirlo como amor”.