EJECUTAN A MUJER DENTRO DE UN TAXI EN CARMEN; NO HAY DETENIDOS

La mañana de hoy sábado sobre la calle José Narváez, esquina con Santa María de la colonia Plutarco Elías Calles, cerca de donde se realizaba una campaña de vacunación, una mujer fue ejecutada a balazos cuando viajaba como pasajera de un taxi.

Testigos señalaron que sujetos armados se acercaron a la unidad de servicio de transporte público, que quedó asegurada, dispararon directamente contra la víctima y huyeron.

Al parecer los sicarios se movilizaban en moto, y hasta el momento no hay reportes de la ubicación y detención de alguno de ellos.