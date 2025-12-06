OTRO SISMO EN YUCATÁN; AHORA EN TICUL Y NO SE REPORTAN DAÑOS ESTRUCTURALES NI PERSONAS HERIDAS

A las 23:38 horas de ayer viernes 5 de diciembre, se registró un sismo de magnitud 4.1 con epicentro en Ticul, dio a conocer Protección Civil de Yucatán y confirmaron el alcalde de ese Municipio, Humberto Parra Sosa, y el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con datos del SSN, se trató de un temblor de magnitud 4.1 localizado a 16 kilómetros al noreste de Ticul, Yucatán, con coordenadas latitud 20.52 y longitud -89.46, y una profundidad de 5 kilómetros.

En sus redes sociales, Parra Sosa dirigió mensaje a vecinas y vecinos de Ticul, Pustunich, Yotholín y Municipios cercanos, para confirmar el movimiento telúrico y reportar la activación de los protocolos correspondientes, tras lo cual no hay reportes de daños estructurales ni personas lesionadas.